Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili bilgi aldı. "Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşının yanında" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Etiketler: Malatya Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Fuat Oktay: Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz