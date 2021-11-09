Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir binada göçük meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve belediye personelleri sevk edildi.

AFAD, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişinin enkazdan yaralı kurtarıldığını açıkladı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir.



Halihazırda arama-kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır.



Geçmiş olsun Malatya. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 9, 2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, binanın çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Oktay açıklamasında, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Oktay, geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır" dedi.