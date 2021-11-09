Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'te son dönemde yükselen tansiyonun düşmesi için devreye girdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Beştepe'de bir araya geldi.

İstikrarın korunması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Kasım'da Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç ile görüşmüştü. 1 hafta sonra da Bosnalı Sırp Lider Dodik ile gerilimin azaltılması için çalışma yemeğinde buluştu.

Dodik'ten Erdoğan açıklaması

Dodik ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisi her zaman anlaşmadan yana ve bu nedenle de kendisine itimadım var" dedi.

"Türkiye’ye gidip durumu kendisine etraflıca izah etmek istiyorum" sözleri ile de Ankara'ya geliş amacını paylaştı.

Erdoğan ile Dodik görüşmesinde, Bosna Hersek'teki son durum değerlendirildi.

Ülkede istikrarın korunmasının önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin bu sürece sağlayacağı katkı ele alındı.