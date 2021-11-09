Mevlit, İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün koordinesiyle düzenlenecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İstanbul Valiliği’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin ve İl Müftülüğü’nün koordinesiyle anma töreni Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) düzenlenecek. Mevlit programı 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15'te başlayacak. İstanbullu tüm hemşerilerimizi mevlit programına bekliyoruz."