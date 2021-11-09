Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den Belarus haberlerine yalanlama
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, "THY, Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor" haberlerini yalanladı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
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