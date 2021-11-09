Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne Metina darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT Son Dakika Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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