Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.