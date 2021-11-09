Ankara'da, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında, Vali Vasip Şahin, milletvekilleri, ilçe kaymakamları, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan başkentteki durum, yapılan toplantıda ele alındı.

"1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek "Bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacak. Ayrıca merkez ve ilçelerdeki tüm okulların onarım işleri tamamlanacak." dedi.

Ankara İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il sathında yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Bakan Özer, tüm yetkililerle birlikte alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.

70 okulun yarısı anaokulu olacak

Ankara'nın eğitimdeki performansı ile tüm illere liderlik edebilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Bakan Özer, Ankara'ya yapılacak 70 okulun 35'inin anaokulu olacağını söyledi.

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikli alanlarımızdan birini okul öncesi eğitime erişimi artırmak olarak belirlemiş ve bu anlamda İstanbul'da ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştık. Ankara'da da mütevazı bir başlangıç yapıyoruz." dedi.

Ankara'ya 2 özel eğitim kampüsü kazandırılacak

Aynı zamanda bu 70 okula ilave olarak Ankara'ya 2 tane de özel eğitim kampüsünü kazandıracaklarını ifade eden Özer, "O özel eğitim kampüsleri özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu ile 1, 2 ve 3. kademe ve özel eğitim meslek okulunu içerecek." diye konuştu.

Bakan Özer, bu kampüslerde, velilerin çocuklarını beklerken halk eğitim merkezlerinin düzenlediği kurslardan da yararlanabileceğini söyledi.

BİLSEM sayısı 10'a çıkarılacak

Ankara'da özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı 8 bilim ve sanat merkezi bulunduğunu belirten Bakan Özer, biri Pursaklar diğeri de Gölbaşı'nda olmak üzere 2 yeni merkez daha yapılarak Ankara'daki BİLSEM sayısının 10'a çıkarılacağını ifade etti.

Bakan Özer, Ankara'daki bu süreci çok başarılı bir şekilde koordine eden Vali, milletvekilleri, Bakanlık bürokratları, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ile okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek yatırımların Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.