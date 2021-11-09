Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan şehit polis için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için taziye mesajı yayımladı.
Oktay mesajında, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği elim trafik kazası sonucu şehit olan kahraman polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.
Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği elim trafik kazası sonucu şehit olan kahraman polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet; ailesine sabırlar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 9, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/yK08p0Oe7k
Etiketler: Fuat Oktay Şehit Polis
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