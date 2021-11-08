Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastanede şehit oldu

Meslektaşlarının durumu telsiz ile bildirmesi üzerine kaza yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüleceği açıklandı.

Hatay Valiliği'nden açıklama

Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Davut Kaplan meydana gelen yaralamalı trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı Hassa Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19.10 sıralarında kurtarılamayarak şehit olmuştur."