Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik 3 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 27,36 gram sentetik esrar, 4,80 gram metamfetamin, 1,24 gram esrar, 19 reçeteye tabi hap, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 820 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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