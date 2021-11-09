Bakan Koca'dan aşı çağrısı: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, COVID-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşı cağrısı yaptı.
"Salgında sorumluluktan kaçılmaz"
Surumluluk duygusunun aşı olmayı gerektirdiğini söyleyen Koca, şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye, COVID-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz."
Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021
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