Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşı cağrısı yaptı.

"Salgında sorumluluktan kaçılmaz"

Surumluluk duygusunun aşı olmayı gerektirdiğini söyleyen Koca, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, COVID-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz."