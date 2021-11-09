Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2. hatta 3. nükleer santralimiz için hazırlıklara başlayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız.
Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir.
Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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