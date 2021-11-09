Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik Valisi, milletvekili, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle Ankara'da Bakanlıkta bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.

"Bilecik kuruluşumuzun bize aziz bir emaneti"

Kasapoğlu, bugün Bilecik ve 'Kayı' gençleriyle bir araya geldiklerini, Bozüyük'e, Gölpazarı'na, İnhisar'a, Osmaneli'ne, Pazaryeri'ne, Söğüt'e, Yenipazar'a gönül dolusu selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirterek, "Bilecik kuruluşumuzun bize aziz bir emaneti, bir ecdat yadigarı, bu topraklarda Şeyh Edebali'nin hatıraları, aziz hatıraları var. Hayme Ana'nın duaları, Ertuğrul Gazi'nin değerli öğütleri, Osman Gazi'nin yiğitliği, cesareti var" diye konuştu.

Bilecik'in 600 yılı aşkın bir süre yedi kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Evet Söğüt ocağının dumanı hala tütüyor, devletimiz, milletimiz var olduğu müddetçe ebediyen de tütmeye devam edecektir" dedi.

"81 il, 922 ilçenin her bir karışı gözümüzün nuru"

Anadolu'nun her bir karışının ayrı bir kıymet ifade ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Batman'daydık, onlarca dev eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Ondan önce Zonguldak'taydık, yine açılışlarımız oldu, gençlerimizle buluştuk, onların fikirlerini ve önerilerini dinledik, hasbihal ettik. Az önce yine bakanlığımızda Tekirdağ'dan gelen 81 gencimizle buluştuk, onlarla hasbihal ettik. 81 il, 922 ilçenin her bir karışı gözümüzün nuru, her bir insanımız başımızın tacıdır. Ülkemizin doğusu da bir batısı da bizim için bir. Bizim hikayemizde birlik var, kardeşlik var."

"'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir ülke haline geldik"

Birlikte, bir arada, beraberce çalışabilmenin bir başarı olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Şükürler olsun son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin adamı, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda üreten, her alanda ileriye giden, gerektiğinde 'dur' diyen, 'dünya 5'ten büyüktür' diyen bir ülke haline geldik. Dinleyen, önemseyen, karar alan ve fikirler ortaya koyan, milleti için çalışan bir siyaset anlayışıyla hamdolsun milletimizi buluşturduk" diye konuştu.

"Yarının Türkiye'sinin altyapısını güçlü bir şekilde inşa ettik"

Bakan Kasapoğlu, her alanda devrim niteliğinde anılabilecek çalışmalar hayata geçirdiklerini kaydederek, "Pek çok alanda yerli, milli ve bu anlamda teknolojide istikamet çizen bir ülke olduk. Dünyanın gıpta ile baktığı havaalanlarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle, özellikle ülkemizin dört bir yanına yayılan tren, demir yoluya ve metrolarıyla dev eserlerle hem çözüm ürettik, hem de yarının Türkiye'sinin altyapısını güçlü bir şekilde inşa ettik. İstikrar, sürdürülebilirlik vizyonumuzla, milletimizin sesi olduk, milletimizin sesi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Ülkeyi her yönüyle imar ve ihya ettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "AK Parti'den önce sağlık, eğitime erişim, özgürlükler, belediye hizmetleri, üniversite harçları gibi yüzlerce problem vardı. Problemler sürekli tartışılır fakat herhangi bir çözüm geliştirilemezdi. Koalisyon hükümetleri vardı, siyaset ve bürokrasi tıkanmış bir şekilde, karar alma mekanizmaları işlevsiz bir şekilde maalesef çözüm üretemez bir haldeydiler. Bu kara günler geri gelmesin, bir daha milletimizi kararsızlığa, işlevsizliğe bırakmayalım dedik ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik" değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, "Bu sistemle birlikte işlerin, bürokrasinin hızlanması, büyümenin hızlanması, kurumlar arası güçlü iş birlikleri ve projelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi hamdolsun çok çok hızlı işleyen mekanizmalar birbirleriyle iş birliği yapan kurumlarla birlikte artık gençlerimize umutsuzluk aşılayanlara yeni yatırımlarla, projelerle, üretimlerle cevap verir hale geldik" sözlerini kullandı.

Gençlik ve spor hizmetlerinde dünyanın en iyi seviyelerine gelindiğine işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu muhalefet de biliyor, buna karşı çıkanlar, yatırıma, yeni projelere karşı çıkanlar. Karşı çıkmaktan başka hiç bir söylemi olmayanlar bunun ne kadar gerçek olduğunu onlar da biliyor ama görüyorlar, görmezden geliyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu destanı sizlerle birlikte daha güçlü bir şekilde seslendirmeye, daha güçlü bir şekilde sizlerle birlikte bu hikayeyi yazmaya devam edeceğiz. Yurtlarıyla, burslarıyla, kredileriyle, gençlik kamplarıyla, gençlik merkezleriyle her türlü imkanların, devlet eliyle ne kadar güçlü bir şekilde Türkiye'de olduğunu tüm dünya biliyor. Ama bunu duymak istemeyenler duymayacaklar. Bizler sizlerle birlikte her alandaki hizmet çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, "Bakanlığımızın tüm hizmetlerinin, tüm eserlerinin, tüm yatırımlarının, spor altyapımızın, spor tesislerimizin, nitelikli ve etkili olduğunu tüm dünyaya sizler haykıracaksınız, başarılarınızla haykıracaksınız. Olimpiyatlarda işte gördük hamdolsun bizleri gururla temsil ettiler" dedi.

Kendi mutsuzluklarını gençlere mal etmeye kalkanlara hep birlikte üreterek, taş üstüne taş koyarak, birlikte çalışarak cevap vereceklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bizim mücadelemiz istikbal mücadelesidir. Bizim mücadelemiz yarınlara güçlü bir şekilde tıpkı bugüne kadar olduğu gibi kardeşçe el ele omuz omuza yürüme mücadelesidir. Bizim hayat felsefemizde iki günü eşit olan ziyandadır" şeklinde konuştu.

"Bilecik'te faal sporcu sayımız 7 binlere geldi"

"Eserlerimizle, projelerimizle Bilecik'e, gençlerine, kadınlarına güç katacağız" diyen Kasapoğlu, Bilecik yatırımlarına ilişkin şunları söyledi:

"2002'den sonrası Bilecik'in durumunu biliyorsunuz, gençlik ve spor yatırımlarında hamdolsun şaha kaldırmış vaziyetteyiz. 2002 öncesi Bilecik'te 13 tesis varken pek çoğu ekonomik ömrünü tamamlamışken, bizler hem bu tesislerin bakım onarımlarını gerçekleştirirken, bir yandan da yeni tesislerle bu sayıyı 22'ye yükselttik. Faal sporcu sayımız 900'ken bugün bu sayımız 7 binlere geldi. İlimizde bir yurt varken, bugün yurt sayısını 5'e yükselttik, 15 kişilik odalardan baza sistemli tamamen konforlu bir yurt sistemine geçtik. Bilecik'te 1 tane bile gençlik merkezi yokken, bugün 2 gençlik merkezimiz var ve bugün imzalayacağımız protokollerle Bilecik'imizde gençlik merkezi olmayan ilçemizde kalmayacak."

Kasapoğlu, Bakanlığın harcadığı her bir kuruşun gençlerin güçlendirilmesine katkı sağlamak için, onların talep ve ihtiyaçlarına cevap vermek için harcandığını söyledi.

Bilecik protokolüyle ilgili de Kasapoğlu, "Tüm Bilecik için, Şeyh Edebali Stadı'nı baştan sona yeniliyoruz, en modern şekilde ilimize hizmet etmesini ve hayırla hızlıca tamamlanmasını temenni ediyoruz. Tüm ilçelerimize yayacağımız gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, antrenman salonlarımız, mahalle tipi spor salonlarımız, artık butik salonlara geçiyoruz. Bozüyük'teki devasa salonumuzu tamamladık hamdolsun, fitness salonlarımız, kadın odaklı spor anlayışımız, yüzme havuzlarımız, yarı olimpik yüzme havuzlarımız, 'yüzme bilmeyen kalmasın projemizle bilmeyen herkese yüzme öğretme taahhüdümüz, nizami sahalarımız, sentetik saha, basketbol voleybol alanlarımız yine 10 bin pota kapsamında. Bilecik'ten yeni dev adamlar, basketbolda, voleybolda, futbolda, yüzmede, güreşte, okçulukta her alanda öncü gençler çıkacak" ifadelerini kullandı.

Söğüt'te "ova kampı" inşa edeceklerini de belirten Kasapoğlu, ayrıca Söğüt'teki gençlik kampını da ülkeye, insanlığa gençlerle beraber kazandıracaklarını söyledi.

Bu yatırımların Bilecik'e hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kasapoğlu, "Bu tesisler sizler için bu tesislerden dolu dolu istifade eden, 7 gün 24 saat açık olan tesislerimizden tüm Bilecik halkının, genç yaşlı, engelli engelsiz, kadın erkek demeden dolu dolu istifade etmesi için, gelin oralarda spor yapın, oralardaki faaliyetlere katılın" dedi.

Kasapoğlu, "Sizler yeni taleplerde bulunun bizler milletine hizmetkar olma anlayışıyla yerine getirelim. Tüm derdimiz milletimize hizmet etmek. Bütün çabamız evlatlarımızı en iyi hizmetlerle, eserlerle buluşturmaktır. Gecemiz, gündüzümüz milletimiz için, insanlık için daha yürünecek çok yolumuz, hayalini kurduğumuz çok projemiz var. Hepsini sizlerle birlikte birer birer gerçekleştireceğiz inşallah" diye konuştu.