Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren operasyonunda 2 terörist ölü ele geçirildi
Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Eren'e verdiğimiz sözü tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Eren Kış-1 Bestler Dereler operasyonunda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini kaydeden Soylu, jandarmayı tebrik etti.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele
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