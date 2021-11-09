İçişleri Bakanı Soylu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Sabahın bereketiyle, Şehit ve Gazi ailelerimizle Bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kuran'ı Kerim'i ve duaları Aziz Şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik.



Rabbim bizleri Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin... pic.twitter.com/4Ywf1Y2gwh — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 9, 2021