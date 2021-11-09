Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek, çocukara hediyeler dağıttı.
İçişleri Bakanı Soylu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabahın bereketiyle, şehit ve gazi ailelerimizle bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ve duaları aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Rabb'im bizleri şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.
Sabahın bereketiyle, Şehit ve Gazi ailelerimizle Bakanlığımızda bir araya gelerek, okuduğumuz Kuran'ı Kerim'i ve duaları Aziz Şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 9, 2021
Rabbim bizleri Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin... pic.twitter.com/4Ywf1Y2gwh
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Şehit Süleyman Soylu
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