Uydu fotoğraflarının yayınlanması kimi dönemlerde ülkeler arası istihbarat oyunlarının güçlü bir aracı oluyor… Geçtiğimiz gün ABD merkezli bir teknoloji şirketi tarafından dağıtılan uydu görüntüleri sadece içeriği nedeniyle değil, Washington-Pekin hattının geldiği durumu göstermesi açısından da son derece önemliydi.

Önce kısaca görüntülerden bahsedelim, ardından bu durumun yansımalarını ele alalım… ABD’li şirket tarafından çekilen görüntülerde bir ABD uçak gemisi ve bir demiryolu rayında oturan en az bir destroyerin maketi görülüyor.

[Çin'in çöllerde inşa ettiği deva maketler uydu fotoğraflarında net görülüyor.]

Daha açık bir ifadeyle Pekin yönetimi, ülkenin güneybatısındaki bir çölde, Amerikan donanmasının uçak gemisi ile destroyerinin maketini inşa etmiş. Hatta çölde döşenen tren rayları ile kimi maketlerin ‘hareketli hedef’ olması da sağlanmış.

ABD ve Çin arasında ‘Yeni dünya düzenin 1 numarası kim olacak?’ sorusu kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde çekişmelerin olduğu bir sır değil. ABD yönetiminin yakın zamanda yayınladığı bir raporda, “Pekin, tahmin ettiğimiz nükleer güce olması gerekenden 1 yıl erken ulaştı. Birçok alanda hızla ilerliyorlar.” uyarısının yer alması boşuna değil.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley’in “Dünyanın tanık olduğu küresel jeostratejik güçteki en büyük değişimlerden birine şahitlik ediyoruz. Çin, bize bölgesel olarak açıkça meydan okuyor” demecini de hatırlamakta fayda var.



[İnşa edilen maketler herhangi bir ürünün değil, ABD'nin en gelişmiş su üstü unsurlarından biri.]

Daha önce görülmemiş bir şey

Savunma Analisti Hakan Kılıç, askeri havacılık konusunda uzman isimlerden biri. Ayrıca ABD ve Çin arasındaki gelişmeleri de yine savunma penceresinden yakından takip ediyor.

Maketleri ilk gördüğümüzde, 'acaba Çin Ordusu için bu rutin bir eğitim çalışması mı” sorusu aklımıza geliyor. “Kesinlikle hayır” diyor Kılıç. Bunun bir rutin eğitim ya da sıklıkla karşılaşılan örneklerden olmadığını söylüyor.

Daha önce de Çin’in çölde Amerikan savaş uçakları olan F-22 ve F-35'lerin ve radar tesislerinin maketlerini yaptığını hatırlatıyor…. O dönemde Pekin’in bu yolla ‘hava taarruzu eğitimi’ yaptığına değiniyor Kılıç ve “Ancak bu sefer bu işin oldukça abartıldığı görülüyor. Abartıldı diyorum çünkü çölde dev bir tesis inşa edip, buralara her biri son derece büyük olan Amerikan uçak gemilerini ve A.Burke sınıfı muhriplerin bire bir ölçekteki maketlerini yapmak çok ciddi bir iş” diyor.

Esas amaç hava taarruz eğitimi olmayabilir

Savunma Analisti Hakan Kılıç, burada önemli bir detay veriyor ve söz konusu maketlerden bazılarının ‘tren rayları üzerinde hareket edebilecek şekilde’ yapıldığına dikkat çekiyor. “Yani çöle ray döşeyip çölde yüzen uçak gemisi yapmışlar. İnanılmaz bir şey” dedikten sonra ‘Neden?’ sorusuna yanıt olabilecek şu cümleleri kullanıyor:

“Ben, esas amacın medyanın yorumladığı gibi hava taarruzu eğitimi veya gemisavar füzelerin denenmesi meselesi olmadığını düşünüyorum. Bence Pekin’in bu dev maketlerdeki öncelikli amaçlarından biri, ilk örneği DF-21 Çin balistik füzesi ile ortaya çıkan Çin yapımı DF-21, DF-26 ASBM'ler yani gemileri hedef alacak Gemisavar Balistik Füzeler…

Bu füze türünün mucidi Çinliler. Aslında bunlar DF-21 orta menzilli, DF-26 uzun menzilli balistik füze ama aynı zamanda terminal aşamadan güdüm yetenekleri ile gemilere saldırmak için üretilen balistik füzeler.

Gemiler yavaş olsalar da yine de hareketli bir hedefler. Yani füzeyi gemi hedefine ilk yolladığınız an ile hedefe çarpacağı zaman arasında hedef geminiz hareket ediyor. Bence çölde denenen asıl iş bu. Çinliler kendi ürettikleri ASBM'lerin hedefleme ve vuruş başarısını deniyorlar. Hem füzeleri hem personeli geliştiriyorlar.

Diğer denedikleri veya deneyecekleri çok önemli silah sistemi ise DF-17 HGV… Yani Hipersonik Süzülme Aracı. Balistik füzeden ayrıldıktan sonra atmosferde planör mantığı ile sesin 10 katından fazla hızda süzülen ve nükleer/konvansiyonel harp başlığı taşıya yepyeni bir silah sisteminden bahsediyoruz. ABD ve Rusya'da da bu sistemin örnekleri var. Hatta Kuzey Kore'de sürpriz yaparak DF-17'yi kopyaladı veya teknoloji transferi aldı, aynısını yaptığı geçen ay medyaya yansıdı.

Sonuç olarak DF-17 HGV de denenecek. Tabii gemisavar füzeler ve hava kuvvetlerinin diğer mühimmatlarının hedefleme sistemleri de.”

[ABD Donanması, halen dünyanın bu alandaki en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor.]

Çin’in burnunun dibinde ABD donanması üstün olamaz

Peki, Çin tüm bunları neden yapıyor? “Sebep çok basit… Çin denizleri ve özellikle Güney Çin Denizi'nde artan gerilim” diyerek başlıyor cevabına Hakan Kılıç.

Geçişi engelleme/Geçişe Kapatma denebilecek A2/AD uygulamalarından bahsediyor ve Çin’in hem ABD’ye hem de bölgedeki diğer 13 ülkeye gözdağı vermek istediğini söylüyor.

Tüm bunlardan bahsedip de Çin’in uluslararası sulara inşa ettiği suni adalar değinmemek olmaz. Kılıç da bu noktaya işaret ediyor ve “Çin'in söz konusu suni adaları hava üssü ve hava savunma sistemleriyle dolu. Bu durum gerilimi tırmandırıyor. Diğer çok önemli husus, tansiyonun son aylarda giderek yükseldiği Çin-Tayvan krizi.” bilgisini paylaşıyor.

Peki, işler daha da kötüleşir ve Çin ile Tayvan arasında bölgesel bir çatışma ihtimali doğarsa ne olur? ABD'nin Tayvan'ı koruyacak imkanın olmadığının altını çiziyor Kılıç ve sözlerini “ABD donanması, Çin donanmasında hala kat kat güçlü… Ama bu üstünlük ‘tarafsız bir saha’ için geçerli. Mesela Pasifik'in ortasında iki donanma karşı karşıya gelirse terazi net şekilde ABD’den yana olur. Ancak deplasmanda yani Çin'in burnunun dibinde Amerikan uçak gemilerinin Çin hava kuvvetleri ile Güney Çin Denizi'nde mücadele etmesi imkansız gibi” diye tamamlıyor.

