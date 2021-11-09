Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf:AA]
Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni gerçekleştirilecek.
Saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Anıt, Gençlik, Akdeniz ve Mareşal Fevzi Çakmak caddeleri ile bunlara açılan tüm cadde ve sokaklar, programlar sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.
Etiketler: 10 Kasım Ankara Mustafa Kemal Atatürk
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