Farkındalık yaratmak için "Afrikalı çocuklar yürümesin" sloganıyla İspanya'dan yola çıkan 42 yaşındaki Alex Hohmann Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Güzel bisiklet "La Bicies Bella" ismini verdiği proje çerçevesinde 6 ay önce İspanya'nın Barcelona şehrinden pedal çevirerek yola çıkan Hohmann, 11 ülke gezdikten sonra Türkiye'ye geldi.

Okula gitmek için kilometrelerce yol yürüyorlar

Beyşehir ilçesine ulaşan Hohmann, hayatın sadece çalışmak ve aileyle oturmak olmadığını anlattı. Bisikletçi, bundan 7 yıl önce bir bisiklet seyahatinde Kuzey Afrika'da okula gitmek için kilometrelerce yürümek zorunda olan çocukları görünce onlar için bir şeyler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Toplanan parayla çocuklara bisiklet alınıyor

Hohmann, "Sınır Tanımayan Bisikletler adlı sivil toplum kuruluşunun düzenlediği sosyal projeye dâhil oldum. Senegal'deki Loul Sessene kasabasında bulunan öğrenciler, okullarının uzak olması ve toplu ulaşım imkânlarının da bulunmaması nedeniyle her gün iki saat yol yürüyor. Proje kapsamında 10 bin avro toplamaya çalışıyoruz. Bu parayla çocuklara bisiklet alınıyor. Şu andaki ilk planım Türkiye'yi gezmek. Çünkü çok güzel ve büyük bir ülke. Daha sonra da Senegal'e vararak hedefime ulaşmayı planlıyorum" dedi.