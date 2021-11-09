Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.
Sorgun ilçesinde 5 adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Evlerde yapılan aramada şüphelilere ait cep telefonları ve sim kartı, veri depolama özelliğine sahip hafıza kartı, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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