Çanakkale ve Muğla'da 47 sığınmacı kurtarıldı
Çanakkale ve Muğla'da Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 47 sığınmacı Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Muğla'da lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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