Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da zincirleme kaza: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.A.K. idaresindeki otomobil, M.A. yönetimindeki kamyonet ve M.D'nin kullandığı 31 ABR 821 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolunda otogar mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan, üç araçtaki 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Hatay
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