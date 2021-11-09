Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mandalina işçilerini taşıyan iki midibüs çarpıştı: 45 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Menderes ilçesinde, mandalina bahçelerinde çalışanların taşındığı 2 midibüs çarpıştı. Kazada 5'i ağır 45 kişi yaralandı.
Küner Mahallesi kavşağında M.E.T. yönetimindeki mandalina işçilerini taşıyan 35 TRG 29 plakalı midibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.B. yönetimindeki yine mandalina işçilerini taşıyan midibüse ilk belirlemelere göre freninin patlaması sonucu arkadan çarptı.
Çarpma sonucu her iki midibüs de kavşakta yan yatarak devrildi. Toplam 45 işçinin bulunduğu midibüslerde 5 işçi ağır yaralandı.
Kazada 40 işçi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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