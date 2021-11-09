Küner Mahallesi kavşağında M.E.T. yönetimindeki mandalina işçilerini taşıyan 35 TRG 29 plakalı midibüs, aynı istikamette seyir halinde olan H.B. yönetimindeki yine mandalina işçilerini taşıyan midibüse ilk belirlemelere göre freninin patlaması sonucu arkadan çarptı.

Çarpma sonucu her iki midibüs de kavşakta yan yatarak devrildi. Toplam 45 işçinin bulunduğu midibüslerde 5 işçi ağır yaralandı.

Kazada 40 işçi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere kaldırıldı.