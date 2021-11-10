Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sebze kasasından 99 kilogram esrar çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelenilen kamyoneti takip edip uygulama noktasında durdurdu.
Kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenmiş 9 pakette 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Bayram D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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