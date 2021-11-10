Gaziantep Şehitkamil'de Zaim Anadolu Lisesi önünde meydana gelen kazada, halk otobüsü devrilirken çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.