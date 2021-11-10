Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Öğrenci servisi kaza yaptı: 14 yaralı
Gaziantep’te öğrenci servis aracı ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Gaziantep Şehitkamil'de Zaim Anadolu Lisesi önünde meydana gelen kazada, halk otobüsü devrilirken çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme başlattı.
Etiketler: Gaziantep Otobüs Servis Aracı Trafik Kazası
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