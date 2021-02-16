Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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