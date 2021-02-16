İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, büyük bir depo içerisinde 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.