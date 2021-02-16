Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, büyük bir depo içerisinde 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Benzin Kaçakçılık
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