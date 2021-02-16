Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kar nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle 86 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, kentte dün akşam başlayan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, Karayolları ve belediye ekipleri de kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.
Öte yandan, sürücüler kar nedeniyle araçlarıyla yokuşları çıkmakta zorlandı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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