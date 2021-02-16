Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Sahipata, Yarenler, Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde şüphelilerin tespit edilen adresleri ile Gazlıgöl Caddesi üzerindeki bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, 24 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan gözaltına alınırken,bir kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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