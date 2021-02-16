Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da 125 bin 780 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 125 bin 780 makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir iş yerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 11 bin 380 dalı doldurulmuş toplam 125 bin 780 makaron bulundu.
Makaronlara el koyan ekipler iş yeri hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: Kaçakçılık
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