İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 11 bin 380 dalı doldurulmuş toplam 125 bin 780 makaron bulundu.

Makaronlara el koyan ekipler iş yeri hakkında adli işlem başlattı.