Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.
Zanlının adresinde kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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