Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 317, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 163 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 326 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

Malatya'da 16 kişiye ceza kesildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, maske takmayan 3, sigara içme yasağını ihlal eden 1 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye para cezası verildi.

Denetimlerde, 177 iş yeri, 148 toplu taşıma aracı ile semt pazarları da kontrol edildi. Ekipler, 9 toplu taşıma aracına yönelik işlem yaptı.