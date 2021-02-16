İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Ulucak ve Yukarı Kızılca mahalleleri ve Konak ilçesindeki depolarda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 550 kilogram kaçak nargile tütünü ile tütün kıyma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.