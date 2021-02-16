Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de düzenlenen operasyonda 550 kilo nargile tütünü ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonda 550 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Ulucak ve Yukarı Kızılca mahalleleri ve Konak ilçesindeki depolarda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 550 kilogram kaçak nargile tütünü ile tütün kıyma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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