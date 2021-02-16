Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da bir evin kalorifer kazanında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Ulalar beldesinin Beşsaray Mahallesi'nde yaşayan Güven B'ye ait evin ilavesinde bulunan kalorifer kazanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
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