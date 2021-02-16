İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Torbalı, Tire, Selçuk ve Bayındır ilçeleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 45 zanlının yakalanması için yapılan eş zamanlı baskınlarda, 40 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca ve şarjörü, 13 av tüfeği, çok miktarda fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.