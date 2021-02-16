Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gökçeada'da hastalar helikopterle Çanakkale'ye götürüldü
Gökçeada'da rahatsızlanan 3 kişi Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün Gökçeada’da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
Dün Gökçeada’da rahatsızlanan 89 ve 76 yaşlarındaki iki vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi. Bugün sabaha karşı 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/edyRFBt9Mg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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