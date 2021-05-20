30 milyon doz BioNTech aşısının haziran ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Peki, kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.

Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.