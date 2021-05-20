Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de toplantıya çevrim içi katılacak.
30 milyon doz BioNTech aşısının haziran ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Peki, kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.
Yüz yüze yapılacak toplantıya, BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.
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