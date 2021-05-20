İstanbul'un bekçi ihtiyacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, İstanbul'a 720 bekçi daha vereceklerini kaydetti.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında bazı taraftarlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sırasında bekçilerin havaya ateş açması olayına değinen Soylu, şunları söyledi:

"Hayat, sosyal medyanın kadrajından görülmüyor. Uyarmış, havaya ateş açmışlar. Aynı zamanda yakıcı meşaleler kullanmışlar. Uyarmış, demiş ki 'Tamam yapın ama biraz mesafe ortaya koyun' Orada dövmüşler bekçiyi. Dövebilirler mi? Bir bekçi... Yani ne olacak? Orada insanca uyarıyor. Diğerleri de onu kurtarmak için havaya ateş açmış. Ne yapacaktı? Bekçinin dayak yemesini, kafasının gözünün kırılmasını mı bekleyecekti? Aksaray'da Yenikapı'da olan... Adam uyuşturucudan aranıyor, yakalanmış, celalleşiyor. Ters kelepçeyi vurmuş, 'Sen bana bunu nasıl yapıyorsun' diyor. Hapse gitti. Yani her meseleyi o kadar egzajere etmeye, abartmaya, kötülemeye çalışıyorlar ki... Biz hep kötüyüz ama sonuçlar öyle çıkmıyor."

Türkiye İstatistik Kurumunun kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet araştırmasında, asayiş hizmetlerinin yüzde 77,4 ile birinci sırada geldiğini anımsatan Soylu, yılda ortalama 500 polis memuru ile 250 jandarma ihraç ettiklerini belirterek, vatandaşa yönelik kendi görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermediklerini kaydetti.