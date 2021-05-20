Bakan Soylu, TRT Haber'de Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinden yapılan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Soylu, salgınla mücadelede herkesten samimiyet beklediklerini ve aşı olmayı teşvik etmek istediklerini belirtti:

"Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarını 63 bin seviyelerinden 11 bin seviyelerine düşürdük. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik, devam ediyoruz."