Bakan Soylu, TRT Haber'de Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinden yapılan canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Birlik Operasyonu'nda 4 ton 182 kilogram eroin ele geçirdiklerini, Hollanda'dan Almanya ve Avusturya'ya kadar birçok ülke ile ilgili esrar ve eroin operasyonu yapıldığını anımsatan Soylu, ülkenin her yerinde uyuşturucu operasyonu yürütüldüğünü, böyle bir tablonun dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Soylu, "Biz bir işi yanlış yaptık. Cumhuriyet tarihinin en önemli işlerinden bir tanesidir ama yanlış yaptık, yapmamamız lazımdı. Adı 'Bataklık Operasyonu'. Cumhuriyet tarihinin ilk 'uyuşturucudan suç gelirleri' operasyonu. Esrar yakalamadık, suç geliri yakaladık. İşin başındayız şu anda. Soruşturma sürüyor. 2 milyarlık mal varlığı ve para, 17 şirkete kayyum ama bunu 10 ile çarpın. Turpun büyüğü heybede. Peki Bataklık Operasyonu'nda ne oldu? Bataklık Operasyonu'nda kim var? Bataklık Operasyonu'nda iki baron yakalandı. Kemal Bey der ya, 'Baronlar nerede? 92 bin adamı almışsınız'. Evet tabii, arzı da keserim, tepeyi de keserim." diye konuştu.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile Çetin Gören'in yan yana çekilen fotoğraflarının ekrana yansıtılmasını isteyen Soylu, "Bataklık Operasyonu'nda, Çetin Gören, dünyanın en büyük baronlarından bir tanesi. Hollanda'dan çok adam yakalandı. Koruyucusu kim? Bu bir şey değil. Bataklık Operasyonu içerisinde FETÖ var ve ulaştık. Bataklık Operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Çetin Gören'in kim olduğunu, nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam aklı şaşar herkesin. Bunun Türkiye ile olan ilgisi, meselenin çok az bir noktasıdır ama bunu biz yakaladık." dedi.