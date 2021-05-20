İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex yöneticisi Fatih Özer'e ilişkin, "Bizim kanaatimiz Arnavutluk'ta. Başka ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." dedi.

Thodex yöneticisi Fatih Özer soruşturmasına ilişkin soru üzerine Soylu, "Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yanı ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.