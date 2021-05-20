İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu programda suç örgütü lideri Sedat Peker'in ithamlarına yanıt verdi, "burada uluslararası bir operasyon var, hedef Türk Devleti" dedi:

"Bu operasyonları ben başlattım"

"Bu operasyonun nasıl hangi ayaklar tarafından yönetildiğini net bir şekilde ifade ettim. Devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu, haklı ile haksızı, ihanet edenle asi olanı, tabi olanı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Devlet alır, getirir, adalete teslim eder. Bu bir operasyondur, bu operasyon devam ediyor. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bu operasyonları ben başlattım. 1,5 yıl duran bir operasyonu harekete geçiren benim.Babamızın oğlu olsa bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız."

Bakan Soylu, Peker'e koruma polisi tahsis ettiği iddiasını da yalanladı:

"Koruma benden 1,5 yıl önce verilmiş. Benim zamanımda alınmışır. Bu kadar açıktır. Bütün bu tartışmaların hepsi suyu bulandırmaya yöneliktir. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasında yargılananlarda da koruma var. Bir maraza çıkmasın, provokasyonla karşı karşıya kalınmasın diye bunlar yapılır. Eve yapılan operasyonda onlarca kadın polis vardı. Bir kurguyla karşı karşıyayız. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Birinci ve ikinci videoyu izledim, hedef Türkiye"