İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine ilişkin soru üzerine Soylu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye, simetrik ve asimetrik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'u kim yaptı, biz mi yaptık? 15 Temmuz'un faili bugün nerede? Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitist diye saldıranlar, 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. Biden, Amerika... 15 Temmuz'u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu sözlerimden dolayı iki defa Amerika'dan kısıtlama almış bir insanım. Söylemeye devam ederim. Bir şey daha söyleyeyim, Amerikan büyükelçileriyle görüşmem. O hatayı bir kere yaptım. Randevu vermem. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren ancak veririm. Bu kadar basit, çok net. Sayın Cumhurbaşkanımız var, ne meseleleri varsa görebilirler. Bizim bu konudaki bütün vekaletimiz de her türlü teslimiyetimiz de Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir."

[Meral Akşener'e tepki]İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: O memleketin evlatları diyecekler ki: Bizi öldürüyorlardı, Türkler sahip çıktı. Ne yaptın bu ülkeye de, ne ortaya koydunuz da siz Netanyahu ile Erdoğan'ı aynı kefeye koyuyorsunuz?https://t.co/KeJky6U892 pic.twitter.com/2ipQ3LAxvf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akşener'in dediği yakışır mı? Çocukları katleden, öldüren, savunmasız masum insanları ortadan kaldıran, dinimize tasallut eden... Ne yapmış o insanlar yıllardan beri? Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapmış? Kaç kişi almış getirmiş de Türkiye'de bakmış? Milyonlarca insana ev sahipliği yapıyoruz. Ben geçen hafta İdlib'deydim. Bir gitsin İdlib'e. Tabi biraz yürek ister. Yüzbinlerce milyonlarca insan orada. Çadırdan aldık. 5 yıldızlı briket evlere yerleştirdik. 50 yıl sonra 100 yıl sonra o memleketin evlatları diyecek ki 'Bizi öldürüyolardı Türkler bize sahip çıktı'. Ne yaptın bu ülkeye de ne ortaya koydunuz da siz Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu ile aynı kareye koyuyorsunuz? Gündem değiştirmek için mi? Elinize verilen sipariş mi? Sipariş siyasetinin sona ermesi gerek, Türkiye'de bitmesi gerekir. Niye yükselemiyorlar biliyor musun? Bana sorsanıza, niye sormuyorsunuz CHP'nin oyu kaç diye. Bizi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan Kılıçdaroğlu, sen bir CHP'nin oyuna bak bakalım kaç. Haydi sorsun Kılıçdaroğlu, CHP'liler haydi sorun partinizin oyunu? 20,5-21. Tam 1 yıldır bu bantta gidiyor. 19,5'i de gördük ama telaş var, acele ediyorlar."