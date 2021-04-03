Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Konya'nın Yunak ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 8 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, LSD kimyasal madde, 24 gram kubar esrar, 2 gram yaprak esrar ve 10 Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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