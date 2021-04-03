Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, 8 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, LSD kimyasal madde, 24 gram kubar esrar, 2 gram yaprak esrar ve 10 Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.