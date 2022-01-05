Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli için taşkın uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolhan Göleti rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.
Göletin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: DSİ Kırklareli
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