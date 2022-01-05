DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dolhan Göleti rezervuarlarının dolduğunu ve bu nedenle kontrolsüz akacağı belirtildi.

Göletin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.