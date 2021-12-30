Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Osman Bilgin, taşkından zarar gören mahalle sakinlerine de nakdi yardımlarını teslim etti.

52 aileye 5'er bin lira yardım yapıldığını söyleyen Bilgin, 109 evde yaptıkları çalışmada 3 binanın riskli olduğunu belirlediklerini açıkladı.

"3 binada yıkım kararı alındı. Bir bina hafif hasarlı olarak tespit edildi. Yıkım kararı alınan 3 binadaki tüm vatandaşlarımızın bir yıllık kira yardımlarını yaparak evlerini kiraladık. Aynı zamanda bu binada yaşayan 4 aileden 2'sinin hem kira yardımını hem de eşyaları tamamen tahrip olduğu için tüm eşyalarını alıyoruz."

Belediye, İl Özel İdaresi, AFAD, UMKE ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.