Mersin'in Tarsus, Erdemli, Gülnar ve Silifke orman işletme müdürlükleri bünyesindeki 3 bin 365 hektarlık alanda, iki yıllık periyotlarla biberiye üretimi yapılıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'deki biberiye üretiminin yüzde 90'ının kentten karşılandığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, biberiye üretiminin, kentin bazı bölgelerinde yayılış gösterdiğini vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Bölge Müdürlüğümüzde yıllık ortalama üretim 200 tondur ancak biberiye üretimi ülkemiz için yeterli olmayıp, Fas ve Tunus'tan ithalat yapılmaktadır. Türkiye'de, Akdeniz maki vejetasyonu (herhangi coğrafi bölgenin bir kesimi üzerinde, yaşam koşulları birbirine benzeyen bitkilerin bir arada toplanma şekli) içerisinde doğal olarak yayılış gösteren biberiye, bölgenin en kıymetli tıbbi ve aromatik bitkilerindendir."