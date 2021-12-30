Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa kadını olarak bilinen Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.
"Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010'da unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocaman'ın cenazesi hastaneden alınarak Karabacak köyü mezarlığına götürüldü.
Cenaze törenine, Kocaman'ın ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sevenleri katıldı.
Kocaman'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.
Etiketler: Guinness Rekorlar Kitabı
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