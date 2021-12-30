Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Apartmana giren hırsız kilimle kamufle oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamufle olmak için kilimi vücuduna saran hırsız, girdiği apartmandan güvenlik kamerası ile bir bisiklet çaldı. Polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışması sürüyor.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir apartmana giren hırsız, tanınmamak için kilimi vücuduna sardı.
İçeride bulunan güvenlik kameralarını söken hırsız, bir bisikleti de alarak kayıplara karıştı.
Sabah güvenlik kameralarının ve bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. Hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşan polis, kameralar çalındığı için çıkış görüntülerine ulaşamadı.
Polisin hırsızı yakalama çalışması sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 17:27
- 17:32
- 17:18
- 17:25
- 16:49
Sıradaki Haber
Antalya'da rüzgardan sallanan elektrik telleri birbirlerine değerek patladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz