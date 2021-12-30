Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da rüzgardan sallanan elektrik telleri birbirlerine değerek patladı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da, rüzgarların saatteki hızı 173 kilometre ulaştı. Şiddetli rüzgardan sallanan elektrik telleri birbirlerine değerek patladı. O anlar tellerin yakınında bulunan evden görüntülendi.
Antalya’nın ‘kırmızı kod’ uyarısı yapılan Kemer ilçesinde yoğun yağış ve şiddetli fırtına elektrik tellerini sallayarak patlamasına neden oldu.
Patlamanın yaşandığı hat üzerindeki ev ve işyerlerinde elektrik kesintisin meydana gelirken, patlama tellere metrelerce uzakta bulunan evdeki vatandaşları korkuttu.
O anlar tellerin yakınında bulunan evden görüntülendi.
Etiketler: Antalya Elektrik Fırtına Hava Durumu
Son Haberler
- 17:27
- 17:32
- 17:18
- 17:15
- 16:49
Sıradaki Haber
Kaçak cihazlarla kripto para üreten 6 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz