Ulucami Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 17 yaşındaki M.N.S., henüz bilinmeyen nedenle 40 yaşındaki annesi N.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.N.S. annesini bıçakla yaraladı.

M.N.S, olayın ardından 15 yaşındaki kardeşi E.S'yi arayarak, durumu anlattı.

Kontrol etmek üzere geldiği evde annesini yerde hareketsiz yatarken bulan E.S, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne, ambulansla kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğazında kablo izine rastlandı

N.S'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

N.S'nin cenazesi, otopsinin ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

17 yaşındaki genç kız tutuklandı

Gözaltına alınan M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. İfadesinde annesini öldürdüğünü itiraf eden M.N.S, tutuklandı.

Olayda yaşamını yitiren anne N.S'nin günlük ev temizliği işlerine gittiği, yaklaşık 2 yıldır eşi K.S. ile ayrı yaşadığı ve 4 çocuğu olduğu, kızı M.N.S'nin de kısa süre önce ilçedeki bir kuaför salonunda çalışmaya başladığı öğrenildi.